Итоги Дня России от Россотрудничества оказались неутешительными

Любительское видео в Instagram и светящаяся башня в Куала-Лумпуре — это все, на что хватило Россотрудничества в День России. К сожалению, федеральное агентство, которое должно заниматься укреплением имиджа нашей страны за рубежом ее только позорит.

Россотрудничество или «Русский дом» — одна из тех организаций, которая существует исключительно для освоения бюджетных средств, и смена руководства данной структуры в 2020 году ситуацию не изменила. Чаепития, концерты балалаечников и другие странные мероприятия — все, на что способно федеральное агентство, годовой бюджет которого составляет четыре миллиарда рублей.

Россотрудничество могло и должно было бы использовать День России, который празднуется 12 июня, для своей реабилитации, развернув мощную информационную кампанию в СМИ и социальных сетях, устроив десятки, если не сотни, мероприятий, по всему миру, придумав что-то особенное для одного из главных национальных праздников нашей страны. Но этого не произошло. В Telegram-канале «Русский дом» за вчерашний день появилось всего два сообщения. И это в ситуации, когда официальный сайт Россотрудничества не обновляется с марта 2021 года.

«Русский дом» выложил ссылку на Instagram, которая ведет на видео, где несколько иранских девушек поют гимн России. Ролик выложил аккаунт филиала Россотрудничества в Тегеране. На момент публикации данного материала видео посмотрело всего 1660 человек, и причина таких низких просмотров совсем не в том, что «вражеские» соцсети как-то намеренно скрывают контент «Русского дома». Причина в том, что само исполнение ролика отвратительно низкого качества.

Монтаж, звук, качество съемки, общая реализация — не просто не дотягивают до уровня продукции государственной организации, но и проигрывают даже любительским роликам школьников в TikTok, у которых государственных бюджетов нет. А если сравнивать это видео с тем, что делает, например, американский аналог Россотрудничества USAID, становится очевидно, что «Русский дом» просто позорит нашу страну подобными роликами.

Стоит отдать должное — структура, возглавляемая Евгением Примаковым, плоха не во всем. Россотрудничество, например, отлично проявило себя в отговорках и оправданиях — и денег на сайт у них нет, и коррупция, и реорганизация, и локдауны из-за коронавируса. Ничего из этого, кстати, USAID не мешает. Вполне возможно, что в этот раз «Русский дом» в Тегеране попробует все свалить на инициативу снизу, что к созданию самого видеоролика Россотрудничество не причастно, а просто выложило его у себя в Instagram как жест добрый воли и солидарности с иранскими гражданами, которые таким образом просто показали свою любовь к нашей стране.

Тогда встает вопрос: что же само Россотрудничество сделало на День России? В Telegram-канале «Русский дом» вчера появилось еще одно сообщение — со ссылкой на публикацию ТАСС. Там руководитель филиала Россотрудничества в Куала-Лумпуре Светлана Ковалева рассказала, что расположенная в столице Малайзии одна из самых высоких телебашен в мире была окрашена в цвета государственного флага РФ. Однако Ковалева никак не раскрыла причастность своей организации к этому событию.

При этом она заявила, что из-за локдауна все мероприятия на День России проходили в онлайн-режиме. Где именно — непонятно, потому что даже Примаков вынужден был признать, что сайт Россотрудничества не работает.

Вот так и получается, что, пока какой-нибудь USAID беспрерывно продвигает американские интересы на всех возможных площадках, включая офлайн-мероприятия в разных странах, Россотрудничество не может нормально провести даже такой важный праздник, как День России. Стоит ли говорить про остальную работу «Русского дома», который уже потерял украинское направление и, по всей видимости, готовится потерять все остальные.