В Калининградской области обрушилась смотровая площадка с туристами

Следователи в Калининградской области проверяют информацию об обрушении смотровой площадки с туристами.

Накануне стало известно, что в поселке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов. Две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По указанию руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрия Бочарова незамедлительно организована доследственная проверка.

В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.