13 Июня 2021
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Происшествия СЗФО
(2021) | Фото: kld.sledcom.ru

В Калининградской области обрушилась смотровая площадка с туристами

Следователи в Калининградской области проверяют информацию об обрушении смотровой площадки с туристами.

Накануне стало известно, что в поселке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов. Две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

(2021)|Фото: kld.sledcom.ru

По указанию руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрия Бочарова незамедлительно организована доследственная проверка.

В настоящее время выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ.

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Теги: смотровая площадка, туристы, обрушение



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