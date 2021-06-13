Упавший с самоката мэр Кисловодска в коме

Мэр Кисловодска, госпитализированный в реанимацию после падения с электросамоката, находится в медикаментозной коме. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил на своей странице в Instagram.

"Вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится", - написал глава региона.

Напомним, накануне Александр Курбатов упал с электросамоката и попал в больницу в тяжелом состоянии. Падение было настолько неудачным, что за жизнь мэра борются врачи.