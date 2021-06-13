Зюганов возмутился участием Бузовой в постановке про Сталина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов возмутился участием телеведущей Ольги Бузовой в МХАТовском спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Бузова сыграла певицу Беллу Шанталь. Свое негодование он направил на Министерство культуры.

"МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения. Но если Бузову туда "засунули", то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные", - высказался главный коммунист в прямом эфире Instagram.

Он отметил, что попросил бы Министерство культуры разобраться. Присутствие Бузовой в спектакле, по мнению партфункционера, характеризует стиль нынешней власти, нынешней "Единой России", которая не любит свою культуру и не понимает, что такое русский дух и русский мир.

Ранее, напомним, стало известно, что в День России, 12 июня, МХАТ презентует спектакль о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин", где главную женскую роль — певицу кабаре — исполняет Ольга Бузова, за что она получит полмиллиона рублей.

Ольга Бузова играет "брошенную девицу" Беллу Шанталь, которая становится шпионкой и должна спасти Сталина. Сюжет якобы основан на архивах, но будет похож на детектив. Главная интрига — загадка личности Сталина, которую разгадывать художественный руководитель театра Эдуард Бояков обещает без оценочных суждений.

Сама Бузова говорит, что "полностью погрузилась в материал". Телеведущая и певица заявила, что ее героиня специально фальшивит на сцене.

"Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она — шпионка", - заявила новоявленная актриса МХАТа.

Звезда не стала комментировать сумму гонорара, который она, по информации с сайта госзакупок, получит за участие в проекте государственного театра – речь идет о более чем 440 тыс. руб. "Для меня работать во МХАТе – это все равно что попасть в сказку, — призналась Бузова. — Вы спрашиваете про деньги, но есть темы более значимые, чем финансы. Деньги, конечно, нужны, но сегодняшний спектакль к финансам не имеет отношения".

Добавим, что выступление Бузовой возмутило не только Зюганова. В частности, актер Сергей Безруков прокомментировал это событие: "Хорошо, что Станиславский не дожил", певица и актриса Полина Гагарина заявила, что ее "недавний случай" возмутил, телеведущая Елена Летучая назвала Бузову самозванкой, а простые зрители оставляли такие комментарии, что опубликовать их просто нет возможности.