13 Июня 2021
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Политика
(2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге полыхают несколько многоквартирных домов, машины и склады

В Екатеринбурге тушат серьезный пожар на улице Аппаратная - там горит сразу несколько многоквартирных домов и склады.

Возгорание, по данным областного управления МЧС, началось с частного жилого дома. Огонь охватил 350 кв. м строения и по деревянным конструкциям быстро перекинулся на складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов.

Подписчик группы Инцидент.Екатеринбург рассказывает, что горят машины, есть вероятность взрыва, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Площадь пожара составляет 1500 м.кв. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 20 единиц техники и 67 человек личного состава. В тушении также задействован пожарный поезд. Для координации действий сил и средств развёрнут штаб пожаротушения.

(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Эвакуированы 24 человека, в том числе 3 детей. Информации о пострадавших не поступало.

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Теги: пожар, аппаратная



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