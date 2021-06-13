В Екатеринбурге полыхают несколько многоквартирных домов, машины и склады

В Екатеринбурге тушат серьезный пожар на улице Аппаратная - там горит сразу несколько многоквартирных домов и склады.

Возгорание, по данным областного управления МЧС, началось с частного жилого дома. Огонь охватил 350 кв. м строения и по деревянным конструкциям быстро перекинулся на складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов.

Подписчик группы Инцидент.Екатеринбург рассказывает, что горят машины, есть вероятность взрыва, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Площадь пожара составляет 1500 м.кв. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. В тушении задействованы 20 единиц техники и 67 человек личного состава. В тушении также задействован пожарный поезд. Для координации действий сил и средств развёрнут штаб пожаротушения.

Эвакуированы 24 человека, в том числе 3 детей. Информации о пострадавших не поступало.