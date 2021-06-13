В Екатеринбурге горят два кладбища

В Екатеринбурге продолжаются серьезные пожары, сегодня очевидцы сообщили о возгораниях на двух городских кладбищах.

"Кто-то бросал петарды - видимо, подожгли пух", - говорит очевидец, уточняя, что речь идет о погосте на улице Пехотинцев. Там расположено одно из старейших в Екатеринбурге - Никольское кладбище. Оно действует с середины XIX столетия. Здесь покоятся воины Советской Армии, умершие в свердловских госпиталях в период с 1941 по 1946 г. Сообщение о возгорании размещено в паблике "Инцидент.Екатеринбург".

Там же сообщается и о втором пожаре, на сей раз на улице Шефской. "На Шефской на кладбище начинается пожар. Сами из пятилитрушек поливаем, но толку мало. Уже горят несколько могил, несколько потушили", - рассказал читатель паблика. По его информации, горит 7 секция.

На Шефской находится Восточное кладбище. Оно работает с 1958 года. Здесь похоронены видные деятели науки, культуры и спорта, Герои Советского Союза и Социалистического Труда.