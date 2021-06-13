Среди москвичей, сделавших прививку от COVID, разыграют автомобили

Москвичей будут завлекать на вакцинацию от коронавируса лотереей - победители получат автомобили, розыгрыш будет проходить каждую неделю.

С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24".

Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и ряд других.

Напомним, в столице уже несколько дней наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. Из-за этого введены новые ограничения, послепраздничные дни объявлены нерабочими, а общегородской выпускной - отменен.