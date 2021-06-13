Футболист Эриксен продолжает находиться в больнице

Датский футболист Кристиан Эриксен остается в больнице, его состояние стабильно. Накануне, напомним, спортсмен потерял сознание прямо на поле во время матча со сборной Финляндии. Игра была остановлена на полтора часа, по истечении которых финны одержали победу над датчанами со счетом 1:0.

"Этим утром мы общались с Кристианом, он передал привет товарищам по команде. Его состояние стабильно, он продолжает находиться в больнице для дальнейшего обследования. Команда и тренерский штаб сборной получили необходимую психологическую помощь и поддерживают друг друга после вчерашнего инцидента. Мы хотим поблагодарить всех, кто передал свои пожелания Кристиану Эриксену, - болельщиков, футболистов, членов королевских семей Дании и Великобритании, международные ассоциации, клубы", - говорится в заявлении Датского футбольного союза, которое цитирует ТАСС.

Игрок сборной Дании потерял сознание во время матча. Несмотря на это, он был признан лучшим игроком матча.

Сборная Финляндии впервые принимает участие в финальной стадии крупных международных турниров. Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.

Финны набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой.