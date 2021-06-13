Спасать жизнь мэра Кисловодска после падения с самоката приехал краевой министр и врачи из госпиталя Бурденко

Состояние главы Кисловодска Александра Курбатова, который попал в реанимацию после падения с самоката, стабилизировалось. Об этом администрация города сообщает в своем аккаунте в Instagram.



"Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остаётся тяжелым", - говорится в сообщении.



По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.