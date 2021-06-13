13 Июня 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
хирург, врач, скальпель, операция (2017) | Фото:kovrov33.ru

Спасать жизнь мэра Кисловодска после падения с самоката приехал краевой министр и врачи из госпиталя Бурденко

Состояние главы Кисловодска Александра Курбатова, который попал в реанимацию после падения с самоката, стабилизировалось. Об этом администрация города сообщает в своем аккаунте в Instagram.

"Принятые действия врачами Кисловодской городской больницы позволили стабилизировать состояние главы города, но оно остаётся тяжелым", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Напомним, накануне Курбатов упал с электросамоката и попал в больницу в тяжелом состоянии. Падение было настолько неудачным, что за жизнь мэра борются врачи.

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Теги: мэр кисловодска, падение с самоката, врачи, состояние



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Ранее 12.06.2021 19:13 Мск Мэр Кисловодска упал с электросамоката: врачи борются за его жизнь


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