13 Июня 2021
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Политика В России Москва
Последний звонок, выпускник, выпускной (2013) | Фото:

В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького

Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Об этом сообщает оперативный COVID-штаб столицы.

Отметим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников.

Кроме того, с 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В ресторанах и других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23 вечера до 6 утра.

Рекомендован перевод на удалённую работу не менее 30% работников, пенсионеров же - в полном составе, с 13 июня и без указания сроков окончания.

В Москве продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. При этом сами москвичи сообщали, что в последнее время ходячих пациентов с COVID-19 поликлиники и больницы отправляли домой "пешком" и тем приходилось пользоваться общественным транспортом, включая забитое усилиями московских властей "удобное и безопасное" метро. Речь, вероятно, могла идти о тысячах заразных больных ежедневно.

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Теги: выпускной, парк горького, сергей собянин



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