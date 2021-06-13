В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького

Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Об этом сообщает оперативный COVID-штаб столицы.

Отметим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников.

Кроме того, с 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В ресторанах и других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23 вечера до 6 утра.

Рекомендован перевод на удалённую работу не менее 30% работников, пенсионеров же - в полном составе, с 13 июня и без указания сроков окончания.

В Москве продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. При этом сами москвичи сообщали, что в последнее время ходячих пациентов с COVID-19 поликлиники и больницы отправляли домой "пешком" и тем приходилось пользоваться общественным транспортом, включая забитое усилиями московских властей "удобное и безопасное" метро. Речь, вероятно, могла идти о тысячах заразных больных ежедневно.