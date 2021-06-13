13 Июня 2021
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Происшествия В России Москва
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России за сутки заболели коронавирусом 14,7 тысяч человек. Половина - в Москве

Продолжается подъем заболеваемости коронавирусом в России - за сутки выявлено 14 тыс. 723 случая коронавируса. Накануне, отметим, заболевших было на тысячу меньше - 13 тыс. 510.

16,1% новых случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов.

Больше всего заболевших фиксируется в Москве - 7704 сегодня, 6701 накануне. Далее следуют Московская область - 953, Санкт-Петербург - 862, Нижегородская область - 184, Республика Бурятия - 170.


Меньше всего заболевших на Чукотке - 1 человек

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

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Теги: коронавирус, статистика



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