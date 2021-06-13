13 Июня 2021
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Спорт За рубежом
Кристиан Эриксен (2021) | Фото: Накануне.RU

Врач сборной Дании рассказал про спасение Эриксена: Он дышал, сердце билось, но ситуация резко поменялась

Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал, что произошло с полузащитником "Интера" Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча против Финляндии на Евро-2020, сообщает Sports.ru.

"Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана. Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование", – сказал Бесен.

Напомним, накануне игрок сборной Дании потерял сознание во время матча. Несмотря на это, он был признан лучшим игроком матча.

После полуторачасовой паузы, связанной с реанимационными мероприятиями на поле, матч продолжился и завершился неутешительно для датчан. Гол на 60-й минуте забил финн Йоэль Похьянпало. На 74-й минуте датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг не реализовал пенальти, его удар парировал вратарь финской сборной Лукаш Градецки, передает ТАСС.

Сборная Финляндии впервые принимает участие в финальной стадии крупных международных турниров. Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.

Финны набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Сборные Дании и Финляндии выступают в одной группе с российской командой.

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Теги: эриксен, сборная дании, евро 2020



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Ранее 13.06.2021 13:10 Мск Футболист Эриксен продолжает находиться в больнице


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