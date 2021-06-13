Перед Евро-2020 в России резко вырос спрос на кокошники

Накануне Чемпионата Европы по футболу в России вырос спрос на атрибутику болельщиков. Спрос на шарфы с российским триколором увеличился в 35 раз, на кокошники — в три раза, сообщает маркетплейс Wildberries. Больше всего аксессуаров, специального грима и одежды приобрели жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

С 1 по 10 июня спрос на грим, трещотки, вувузелы и хлопушки вырос в штуках в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярность шарфов с российским флагом увеличилась в 35 раз, кокошников, нашивок и шевронов для одежды — в три раза, значков — почти в два раза. Обложек для паспорта болельщика в начале июня россияне купили вдвое больше, чем годом ранее, передает Коммерсант.

Также выросли продажи футбольных спортивных костюмов — в четыре раза, носков с футбольной символикой — вдвое. Кроме того, Wildberries отмечает и рост продаж попкорна (+44%), семечек (+46%) и чипсов (+23%), предполагая, что снеки заказывали болельщики, которые смотрят матчи дома.

Матчи Евро-2020 будут идти по 11 июля в 11 городах. 12 июня российская сборная проиграла Бельгии со счетом 0:3 в Санкт-Петербурге. В следующем матче Россия играет с Финляндией (16 июня в Санкт-Петербурге).