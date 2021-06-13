13 Июня 2021
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Политика
ДТП, авария, столкновение (2021) | Фото: Валерий Горелых

По факту жуткой аварии на границе Югры и Свердловской области завели дело. Виновник скончался на месте

По факту ДТП с четырьмя погибшими на границе Свердловской области и ХМАО возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

По его словам, данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что предполагаемый виновник аварии погиб в результате столкновения.

Предварительно установлено, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля "Ниссан Кашкай" гражданина Рябчука, 1962 года рождения, который вывел свою машину на встречную полосу. В результате погиб сам водитель и трое его пассажиров: мальчик по имени Федор, 2009 года рождения, девочка по имени Анна, 2012 года рождения и гражданка Андрон, 1966 года рождения. Чудом выжила девочка по имени Анастасия, 2006 года рождения, находившаяся в этой же машине. Она находится в тяжелом состоянии, у неё перелом бедер и костей таза.

В другой машине - "Джили" пострадал водитель, гражданин Телемисов, 1984 года рождения, у него множественные переломы и различные травмы, а также две девочки - Алина, 2009 года рождения и Камила, 2011 года рождения, у которой очень серьезные травмы. У пятой пострадавшей гражданки Павловой, 1971 года рождения, врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти. Госпитализированным в центральную больницу Югорска жителям ХМАО оказывается необходимая медицинская помощь.

Одна семья возвращалась из отпуска, вторая, наоборот, только отправилась отдыхать

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Теги: ДТП, столкновение, погибшие



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