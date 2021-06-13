13 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
(2021) | Фото: vk.com/troitsk74

На Урале свадебный автомобиль сбил детей на пешеходном переходе

В Троицке Челябинской области автомобиль в свадебном украшении сбил на пешеходном переходе двоих детей.

По сообщениям очевидцев, девочки переходили через дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, не убедившись в безопасности своих действий. Водитель Cadillac Escalade проезжал перекресток, не снижая скорости. Сбив девочек, он уехал с места аварии. Первую помощь пострадавшим оказывали случайные свидетели ДТП.

Девочки госпитализированы в Челябинск с сотрясениями и переломами. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

(2021)|Фото: vk.com/troitsk74

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Теги: свадьба, пешеходный переход, дети



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