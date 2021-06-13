Инфляция... Безусловный доход в мечтах россиян за год вырос на 5 тысяч

Россияне мечтают о безусловном базовом доходе в размере 30 тыс. руб. За год эта сумма выросла на 5,1 тыс.

Безусловный базовый доход - фиксированная ежемесячная выплата гражданам со стороны государства. Идею таких выплат поддерживает половина россиян, 38% воздерживаются от оценки, а 12% против.

Большинство сторонников живет в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (52%), меньше всего - в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). При этом ростовчане готовы довольствоваться суммой в 26,5 тыс. руб. - это самые скромные ожидания среди регионов России. Больше всего хотят получать от государства красноярцы и москвичи - 35,6 и 35 тыс. руб.

Мужчины чаще, чем женщины выступают за выплату "бесплатных денег" - 52 и 47%. Среди пожилых россиян сторонников базового дохода больше, чем среди молодежи - 54 и 37%.

Исследование проводилось сервисом Superjob с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 409 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.