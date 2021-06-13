Инфляция... Безусловный доход в мечтах россиян за год вырос на 5 тысяч

13 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область В России Пермский край Москва
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Инфляция... Безусловный доход в мечтах россиян за год вырос на 5 тысяч

Россияне мечтают о безусловном базовом доходе в размере 30 тыс. руб. За год эта сумма выросла на 5,1 тыс.
Читайте также:

Безусловный базовый доход - фиксированная ежемесячная выплата гражданам со стороны государства. Идею таких выплат поддерживает половина россиян, 38% воздерживаются от оценки, а 12% против.

Большинство сторонников живет в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (52%), меньше всего - в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). При этом ростовчане готовы довольствоваться суммой в 26,5 тыс. руб. - это самые скромные ожидания среди регионов России. Больше всего хотят получать от государства красноярцы и москвичи - 35,6 и 35 тыс. руб.

Мужчины чаще, чем женщины выступают за выплату "бесплатных денег" - 52 и 47%. Среди пожилых россиян сторонников базового дохода больше, чем среди молодежи - 54 и 37%.

Исследование проводилось сервисом Superjob с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 409 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: безусловный доход, бесплатные деньги, вертолетные выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети