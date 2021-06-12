Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после саммита 16 июня

Президенты России и США не станут проводить совместную конференцию по итогам встречи, которая состоится 16 июня, в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для президента США - это нормальная практика.

"Скорее всего, это практика американского президента... И нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой", - приводят слова Пескова "РИА Новости"

Кремль уже говорил, что Владимир Путин не ожидает проведения совместной пресс-конференции с американским коллегой, но готов к ней. Белый дом США объяснил решение Байдена тем, что одиночная пресс-конференция больше подходит для общения со "свободной прессой"

Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии назвал место проведения саммита президентов России и США. Стало известно, что главы государств встретятся на "легендарной вилле Ла Гранж", которая располагается на берегу Женевского озера и окружена одноименным парком.