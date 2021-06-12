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строение на ул. 8 Марта, 63 (2019) | Фото: Накануне.RU

Здание "Промавтосервис" над станцией метро "Бажовская" могут сохранить

Власти Екатеринбурга передумали сносить здание "Промавтомервис", ранее признанное самовольной постройкой, сообщает "Ъ".

По словам вице-мэра Екатеринбурга по строительству Рустама Галямова, здание, построенное вместо входа на станцию метро "Бажовская" будет использовано для муниципальных нужд. В частности, его могут приспособить под медпункт.

"Лично мое мнение, глупо сносить такое здание, которое можно использовать для каких-то муниципальных нужд. По факту сейчас это здание является бесхозным, оно признано самостроем, а земля принадлежит городу. Что с ним сделать, я думаю, в ближайшее время мы решим",— рассказал он журналистам, уточнив, что пока никаких решений на этот счет нет.

строение на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, вердикт о демонтаже здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре 2019 года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начинался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность. Отметим, что доказывая необходимость снести здание, власти апеллировали к тому, что на этом месте планируется построить метро, и говорили о возможной угрозе обрушения из-за самовольного строительства.

Данное решение компания оспаривала в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Уральского округа, но безрезультатно, а в августе обратилась в Верховный суд России. 2 декабря тот вынес определение "Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ". Застройщик попытался обжаловать и его, но безуспешно.

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Теги: Бажовская, суд, сроки, здание, снос, Промавтосервис



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