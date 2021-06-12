13 Июня 2021
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Политика В России
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Пригожин раскрыл секреты Bellingcat

Недавно группа Bellingcat опубликовала «расследование» о возможном отравлении писателя Дмитрия Быкова, обвинив в случившемся российские спецслужбы. В связи с этим редакция издания «Правда.ру» обратилась к российскому бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать так называемое «расследование» организации с сомнительной репутацией.

Пригожин отметил, что ранее уже упоминал о репутации Bellingcat, и она вызывает множество вопросов. По его словам, организация регулярно публикует фейковые материалы на заказ.

«Через подобные проекты разведслужбы часто «сливают» разного рода сфабрикованную информацию, организуют информационные вбросы и выдают псевдо-компромат. Грозев – человек, работающий на западные спецслужбы и его задача – дискредитация российской власти, какой бы она ни была», – заявил бизнесмен.

Кроме того, Пригожин напомнил, что Дмитрий Быков имеет страсть к алкоголю, и это единственное, чем он мог отравиться – причем сам себя. Предприниматель посоветовал Быкову последовать за своим постоянным собутыльником Ефремовым, чтобы травиться стало нечем.

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Теги: евгений пригожин, bellingcat, дмитрий быков, ефремов



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