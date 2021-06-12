Песков заявил, что распространить "собянинские ограничения" на всю страну не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение мэра Москвы Сергея Собянина сделать следующую неделю нерабочей, заявил, что в настоящий момент решения распространить выходные на всю страну нет.

"По федеральному уровню в настоящее время решений нет", - приводят слова Пескова "РИА Новости".

Он также добавил, что подразделения администрации главы государства, которые обеспечивают проведение мероприятий, будут работать в обычном режиме, несмотря на объявленный в Москве режим нерабочих дней.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников. Кроме того, с 13 по 20 июня 2021 г. временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В ресторанах и других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23 вечера до 6 утра.