Мэр Кисловодска упал с электросамоката: врачи борются за его жизнь

Сегодня глава Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, падение было настолько неудачным, что за жизнь мэра борются врачи. Начата операция.

"Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее", - говорится в сообщении губернатора.