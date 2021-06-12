Свердловские полицейские установили личности всех погибших и пострадавших в ДТП на границе с ХМАО

Полицейские установили личности всех погибших и пострадавших в жуткой аварии под Ивделем. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU новые подробности ДТП, которое произошло сегодня на границе Среднего Урала и ХМАО.

По его данным, предполагаемой причиной ДТП стал выезд автомобиля "Ниссан Кашкай" на встречную полосу.

"Все погибшие находились в салоне японской машины, они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте дорожной катастрофы. Это гражданин Рябчук, 1962 года рождения, управлявший иномаркой. Пассажиры: мальчик по имени Федор, 2009 года рождения, девочка по имени Анна, 2012 года рождения и гражданка Андрон, 1966 года рождения. Среди чудом выживших в "Ниссане" - девочка по имени Анастасия, 2006 года рождения. Она находится в тяжелом состоянии, у неё перелом бедер и костей таза. Также среди раненных водитель"Джили" гражданин Телемисов, 1984 года рождения, у него множественные переломы и различные травмы, а также две девочки - Алина, 2009 года рождения и Камила, 2011 года рождения, у которой очень серьезные травмы. У пятой пострадавшей гражданки Павловой, 1971 года рождения, врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти. Госпитализированным в центральную больницу Югорска жителям ХМАО оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Горелых.

Представители МВД изучают съемки с камер видеорегистратора, имеющегося в одной из машин, и отрабатывают все версии случившегося. Среди них - неисправность автомобиля и ухудшение состояния здоровья водителя. Назначена автотехническая экспертиза.

"Драматизм ситуации, на мой взгляд, еще и в том, что семья Телемисовых прилетела самолетом в Екатеринбург из отпуска в Абхазии, а затем на своей машине ехали домой. А вторая семья наоборот направлялась в отпуск", - добавил полковник Горелых.

По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, авария произошла сегодня на 136 километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск, близ поселка Атымья.