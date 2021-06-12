Собянинские ограничения связали с грядущими выборами

Эксперты не исключили, что новые коронавирусные ограничения в столице с возможным масштабным локдауном впоследствии понадобились из-за больших проблем власти на сентябрьских выборах.

Лидер РПСС Максим Шевченко считает, что все новые меры Собянина по борьбе с ковидом нужны только для одного: "запугать москвичей, к осени понизить личную явку к избирательным урнам, перевести все на электронное голосование и нарисовать нужный результат".

По его мнению, у ЕР большие проблемы именно в Москве, и протестное голосование в столице в нормальной ситуации может не только сорвать планы по протаскиванию от партии и его системных подразделений в виде думских партий нужного числа кандидатов, но и серьезно в целом понизить проценты коллективной партии власти по стране.

Экономист, советник руководителя "Справедливой России" в Госдуме Михаил Делягин считает, что новые ограничения могут заблокировать возможность любой политической агитации, кроме ЕР, которая, как показали их праймериз, вероятно, имеет свободный доступ на порталу госуслуги. "А к выборам статистика заболевших пойдёт вниз, и ЕР объяснит этим свое конституционное большинство. На самом же деле статистика по коронавирусу тут, боюсь, не значит примерно ничего", - предполагает он.

Член ЦК КПРФ Сергей Обухов отмечает, что, по идее, из-за "собянинского локдауна" должен быть перенесен назначенный на 19 июня съезд ЕР. "Интересно, а как в локдаун будет проходить 19 июня съезд "Единой России"? Так же как и "крымский митинг" Путина в Лужниках будет проходить, вопреки собянинским указам и ограничениям?"