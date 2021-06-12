Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"-2021

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") 2021 года.

В решающем матче Анастасия уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в трёх сетах со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

Для 25-летней Крейчиковой, имеющей два титула "Большого шлема" (ТБШ) в парном разряде, это первая победа в одиночном разряде.

Отметим, что теннисистки из России не играли в женских финалах турниров ТБШ на протяжении шести лет со времён Марии Шараповой. А для 29-летней Павлюченковой высшим достижением до этого турнира были только четвертьфиналы ТБШ.

Отметим, что ещё одни представители России, Аслан Карацев и Елена Веснина, проиграли в финале "Ролан Гаррос"-2021 в миксте.