Вишневский и «Яблоко». Что происходит с партией в преддверии выборов в ЗакС и Госдуму

Петербургское «Яблоко» подходит к осенним выборам в состоянии кризиса. Региональное отделение официально не существует, кандидаты на выдвижение до сих пор не определены. От безысходности для работы над избирательной программой привлекаются оскандалившиеся и покинувшие партийные ряды политики. Поддержки пока не видно и со стороны Бориса Вишневского, который должен вести кандидатов на выборы в ЗакС. Он занят собственной компанией в Госдуму. Совокупность проблем снижает перспективы партии на победу в выборах.

Партийный кризис

Отделение «Яблока» в Петербурге подходит к избирательным кампаниям 2021 года в худшем состоянии за последние годы. Серьезно сказывается неразрешенный политико-организационный кризис, внесший разлад в работу партии.

В конце 2020 года федеральное бюро партии «Яблоко» объявило о перерегистрации членов в петербургском региональном отделении из-за обнаруженных нарушений и внутренних конфликтов. Это привело к приостановке работы руководящий органов, а также обозначило роспуск отделения. Изначально планировалось, что перерегистрация завершится к марту 2021 года. Но позже ее продлили до конца апреля 2021 года из-за того, что не все члены подали заявления. Однако по состоянию на 12 июня о завершении перерегистрации ничего не известно. То есть реготделения сегодня пока не существует.

Организационный кризис с перерегистрацией партии также привел к тому, что у «Яблока» до сих пор нет сформированного списка кандидатов на выдвижение в ЗакС и Госдуму. Учитывая, что до Единого дня голосования всего несколько месяцев, отсутствие рабочей партийной ячейки и кандидатов – неблагоприятный фактор. Это ведет к риску организации кампаний в спешке с выдвижением слабых кандидатов, подготовки непроработанных программ и допущения ошибок.

Есть основания полагать, что дезорганизация привела и кадровому голоду. Об этом красноречиво говорит включение председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым во временную рабочую группу по подготовке предложений по участию партии в избирательных кампаниях Александра Кобринского. В его задачи будет входить подготовка документов для выдвижения. Напомним, что политик вышел из «Яблока» в ноябре 2020 года после публикации изданием «Холод» компрометирующей статьи. В материале со ссылкой на интервью пострадавших указывалось, что Кобринский будучи преподавателем РГПУ имени А.И. Герцена якобы вступал в интимные отношения со студентками. Сам политик опровергал обвинения, однако 9 июня 2021 года член «Яблока» Анна Боева опубликовала доклад о независимом расследовании в отношении Кобринского. Было проведено несколько интервью со студентками, которые под своими именами подтвердили изложенным ранее «Холодом» факты. Приглашение Кобринского для работы по меньшей мере странное решение. Его присутствие в контексте до сих пор неутихающего скандала может сильно снизить репутацию партии у электората, что критически важно накануне выборов.

За последние годы «Яблоко» не отметилось какими-либо значимыми инициативами. В информационной повестке о партии почти ничего не слышно, по сравнению с их конкурентами, что может указывать на политическую бесперспективность реготделения. Например, та же «Справедливая Россия» сегодня на слуху. Депутаты и члены партии серьезно занимаются экологией в городе, решением социальных проблем и обработкой обращений граждан. Это наглядно показывает работа Надежды Тихоновой и Марины Шишкиной. Об оценке перспектив партии многое говорит и переход из «Яблока» в «Справедливую Россию» Михаила Амосова в конце мая 2021 года.

Вишневский забыл о «Яблоке»

Еще с начала прошлого года известно, что кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Заксобрание Петербурга в 2021 году поведет депутат городской думы Борис Вишневский. Предполагалось, что он будет ключевым политическим игроком и окажет поддержку партии. Но на данный момент помощи от парламентария своим коллегами не видно. Причина вполне простая – Вишневский готовит собственную кампанию в Госдуму РФ, о выдвижении в которую заявил в конце мая.

Отсутствие посильного участия в работе партии со стороны Вишневского, как значимой персоны с большим политическим опытом, также понижает шансы «Яблока». В тоже время можно отметить низкие перспективы парламентария на победу в избирательной кампании в Госдуму. Против Вишневского сыграют несколько факторов.

Депутат не является политиком федерального уровня. Анализ работы парламентария показывает, что всего его инициативы носят локальный, городской характер: споры по горбюджету, защита исторического наследия, участие в градозащите, решение социально-экономических вопросов местного уровня. А вот «общефедеральных инициатив», законодательных предложений наша редакция найти не смогла.

Ко всему прочему, шансы на победу может снизить подмоченная репутация. СМИ неоднократно писали, что Вишневский работает в связке с оскандалившимся спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, принимая участие в «градостроительном терроризме» застройщиков. Самый крупный скандал с участием Вишневского – торможение реновации компании «Воин-В» с привлечением активистов. Из-за деятельности депутата застройщик готовил обращение в суд за защитой своих прав, а также требуя провести проверку парламентария на связи с криминалитетом. Отметим, именно по делу «Воин-В» тюремный срок за вымогательство и получение взятки получил экс-депутат Вячеслав Нотяг.

Ко всему против Вишневского может сыграть поддержка им структур оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск прокурора Москвы Дениса Попова, признав Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы Навального (НКО включены в реестр иноагентов) экстремистскими организациями с запретом ведения деятельности и участия в выборах. Ранее Вишневский участвовал в оказании правовой помощи задержанным участникам незаконных митингов в январе 2021 года, организованных указанными движениями, а также одобрял деятельность структур Навального. Помимо этого, политик объявлял о выдвижении в ЗакС от «Яблока» Ирины Фатьяновой – экс-главы штаба Навального в Петербурге. Комментируя ее кандидатуру, Вишневский отмечал отсутствие идеологических разногласий. Решение суда закрыло вопрос избирательной кампании для Фатьяновой, а также может понизить шансы «Яблока» и самого Вишневского на успешные выборы.

«Яблоко» самая немногочисленная партия в петербургском ЗакСе. На данный момент, после ухода Амосова, ее представляет всего один политик – Борис Вишневский. Политическая неопределенность, отсутствие кандидатов, приглашение в ряды оскандалившихся политиков и кандидатов, входивших в организации, признанных экстремистскими, могут снизить перспективы партии на победу в выборах в ЗакС и Госдуму. Есть высокая вероятность, что после Единого дня голосования осенью 2021 года, членов партии «Яблоко» больше не будет в городской думе.