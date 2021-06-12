12 Июня 2021
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(2011) | Фото:

Наталья Орейро в красном кокошнике записала видеоподравление для россиян с Днем России

Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видео, в котором поздравила с Днем России всех жителей РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Россия для меня — тоже Родина. Я вас люблю!", — сказала актриса на русском языке.

На видеозаписи актриса предстала перед зрителями в красном кокошнике. Видеоролик опубликовали в Twitter российского посольства в Аргентине.

Мировую известность Наталье Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел". Номинантка премии "Latin Grammy" 2001 года в категории "Лучший женский вокальный поп-альбом". С 2011 года — Посол доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай). В 2020 г. Орейро подала документы на получение гражданства России.

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Теги: Наталья Орейро, День России, поздравление



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