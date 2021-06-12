Обвиняемым по делу о ДТП в Лесном избрана мера пресечения

Обвиняемым по делу о ДТП с автобусом в закрытом уральском городе Лесной, избрали меру пресечения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК по региону.

Водителю автобуса избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Директор транспортного предприятия и механик заключены под стражу.

Напомним, рано утром в четверг служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. Выживших отправили на лечение в Екатеринбург и Озерск. Накануне вечером один из них скончался. "Электрохимприбор", чьи сотрудники стали жертвами страшной аварии, окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере 1 млн рублей и поможет в организации похорон. Родственникам необходимо обратиться в ООО "Успенье" и оформить ритуальные услуги. При этом никаких дополнительных документов не требуется.

11 июня в ЗАТО был объявлен день траура. По уголовному делу о ДТП в Лесном, в котором погибли семь человек, уже задержаны трое подозреваемых.