Путин поздравил россиян с Днем России и вручил госнаграды

В День России президент РФ Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" и Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником – с Днем России. Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений. Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков. Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед. Мы видим это в достижениях современных учёных, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, профессионалов высочайшего уровня, которых объединяет искренняя любовь к своему делу и желание быть полезными Родине", - обратился глава государства к участникам церемонии.

Тем, кто не смог присутствовать на этой торжественной церемонии в силу определенных причин, золотые медали и знаки лауреатов вручат позднее.