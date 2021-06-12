Россияне больше всего гордятся армией - ВЦИОМ

Больше всего у россиян чувство гордости вызывают Вооруженные силы. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ ко Дню России.

Вооруженные силы указали 24% опрошенных, и этот ответ намного опережает все остальные. Далее с результатом 9% идут народ и внешняя политика.

Странный ответ был получен на вопрос, какие места и регионы России порекомендовать иностранцам, никогда не бывавшим в России. 39% выбрали Санкт–Петербург, который задумывался как подражание Европе. 29% указали Москву, 22% - Байкал, 16% - Алтай. Только на восьмом месте города Золотого кольца России.

При этом осведомленность граждан о том, какой праздник отмечается 12 июня, выросла. Сегодня об этом знают 73% (в 2015 году было 64%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.