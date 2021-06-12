12 Июня 2021
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Общество Свердловская область
День России, 12 июня, выставка ретроавтомобилей (2021) | Фото: УГМК

В Верхней Пышме уральские любители ретротехники собрали флаг РФ из автомобилей

Российский флаг из автомобилей собрали уральские любители ретротехники в Верхней Пышме на открытой площадке Музейного комплекса УГМК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

День России, 12 июня, выставка ретроавтомобилей(2021)|Фото: УГМК

Художественную композицию составили из полутора десятков "Москвичей", "Жигулей" и "Волг", владельцами которых являются участники традиционной выставки ретромашин из екатеринбургского клуба "Авторетро". В этом году свой слет они провели не в Екатеринбурге, а в Верхней Пышме. Всего на открытой площадке было представлено более 70 автомобилей, мотоциклов и мотороллеров. Выставку посвятили Дню России.

День России, 12 июня, выставка ретроавтомобилей(2021)|Фото: УГМК

Участники выставки состязались в конкурсах на лучшую реставрацию, лучшую сохранность и самый редкий автомобиль или мотоцикл. Самые виртуозные водители приняли участие в соревнованиях по фигурному вождению ретроавтомобилей. Для детей организовали гонки на педальных машинках производства СССР.

Музыкальное сопровождение обеспечили музыканты группы "Свердловск Ретро Бэнд", состоящей из участников клуба "Авторетро". Все происходило на площади перед четырехэтажным музеем автомобильной техники УГМК. Из его экспозиции для праздничной выставки выкатили столетний Ford T, больше известный под прозвищем "Жестянка Лиззи", автомобиль скорой медицинской помощи времен СССР и два микрокара. Партнерский проект клуба и музея может перерасти в долгосрочные отношения.

День России, 12 июня, выставка ретроавтомобилей(2021)|Фото: УГМК

"Опыт положительный. На выставку пришло много гостей. Я вижу здесь машины 70-х годов. Все оригинальное: двигатели, провода… Капельки краски нет чужой – все натуральное. Это, конечно, впечатляет. Здорово, что есть такие люди, которые хранят, берегут историю автомобилестроения. Я думаю, что мы продолжим взаимоотношения с клубом "Авторетро", - сообщил директор Музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

В большом количестве на выставке была представлена мототехника. Участники продемонстрировали послевоенные мотороллеры и мотовелосипеды с мотором. Также зрители смогли увидеть интересную коллекцию мотоциклов производства Ирбитского мотоциклетного завода, которому в этом году исполняется 80 лет.
Гостей и участников выставки поздравили с праздником парашютисты клуба ДОСААФ. Они десантировались прямо на выставочную площадку с флагами России и Свердловской области.

День России, 12 июня, десант(2021)|Фото: УГМК

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Теги: День России, 12 июня, выставка ретроавтомобилей, УГМК, десант



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