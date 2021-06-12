12 Июня 2021
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Росгвардия (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО

В Росгвардии будут регулярно обследовать призывников для выявления дедовщины и болезней

В Росгвардии призывников будут регулярно обследовать врачи на предмет выявления неуставных отношений, суицидальных наклонностей и наркозависимости, а также в целях своевременного обнаружения травм, болезней и т.п. Соответствующий приказ вступает в силу завтра.

В октябре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие обязаны ежегодно проходить медосмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования.

Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, данные меры введены с целью профилактики. Их неправильно понимать как свидетельство того, что среди срочников будто бы процветает дедовщина. Она давно ушло в прошлое, заверил он.

В прошлом году замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены из Вооруженных Сил РФ.

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Теги: росгвардия, призывник, дедовщина, армия



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