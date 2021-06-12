В Свердловской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Свердловской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Пять человек, включая двоих детей, пострадали, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики.

Авария произошла на 136 километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск, близ поселка Атымья. Часть пострадавших была госпитализирована в больницы Югры. Другим помощь была оказана на месте.

Причины ДТП выясняют полицейские. Сообщается, что оба транспортных средства - Nissan Qashqai и Geely имеют номера, зарегистрированные в ХМАО. Одна машина из Сургута, вторая из Приобья.