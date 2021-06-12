Суд избрал меру пресечения для первого заместителя министра МУГИСО

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для первого заместителя министра МУГИСО Елены Николаевой. Ей назначили ограничение в виде запрета определенных действий, среди них - запрет на посещение министерства и общение с другими обвиняемыми по делу.

Из под стражи Николаева была освобождена в зале суда, сообщает 66.RU.

Николаевой было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (три эпизода по ч. 3. ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сообщается, что свою вину Николаева не признает.

По данным СМИ, мера пресечения Алексею Пьянкову остается прежней — денежный залог, под который он был отпущен из-под ареста еще несколько лет назад. Его заместитель Артем Богачев также пока остается на свободе под подпиской о невыезде.

Напомним, что 9 и 10 июня сотрудники СКР и ФСБ провели обыски на рабочем месте и в квартире бывшего главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова. По делу уже задержаны как минимум 10 человек, среди которых двое с адвокатским статусом и действующий первый замминистра МУГИСО Елена Николаева. Претензии к Пьянкову появились еще в 2016 году, а в 2018 году ему и другим фигурантам были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: в получении взяток (статья 290 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ), при этом самому Пьянкову удалось выйти из-под стражи, это дало основания говорить о вероятном развале дела.