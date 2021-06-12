12 Июня 2021
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флаг америки сша (2012) | Фото:

Глава Госдепа США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Энтони Блинкен от лица правительства США поздравил россиян с Днем России, сообщает ТАСС.

Он заявил, что этот праздник знаменует тот значительный шаг, который Россия сделала 12 июня 1991 года, проведя первые свободные и открытые выборы и приняв декларацию о государственном суверенитете России. Также глава Госдепа заявил, что США стремятся к конструктивному взаимодействию с властями РФ ради развития "стабильных и предсказуемых двухсторонних отношений".

"Кроме того, мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес", - заявил Блинкен.

Декларацию он назвал важным документом, который "признал демократические устремления и суверенитет народов России".

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Теги: Энтони Блинкен, Госдеп США, День России, поздравление



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