Пострадавшие при пожаре в больнице получат выплаты

Пострадавшие при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани получат выплаты в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерия Емца.

Получившие тяжкий вред здоровью получат 400 тыс. руб., средний вред здоровья - 200 тыс. руб. Выплаты будут назначены по результатам судмедэкспертизы. Ранее власти Рязанской области сообщали, что выплатят семьям погибших по 1 млн рублей.

Напомним, погибли три человека – все пациенты, находившиеся в реанимации на ИВЛ из-за последствий коронавируса. Один из погибших находился непосредственно в палате с загоревшимся аппаратом искусственной вентиляции легких.

Медсестра, которая пыталась потушить аппарат ИВЛ, в итоге получила ожог 75% поверхности тела и находится сейчас в тяжелом состоянии.