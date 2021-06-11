12 Июня 2021
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Политика За рубежом Украина
Форма сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма (2021) | Фото: facebook.com/andriy.pavelko

УЕФА разрешил Украине оставить на форме сборной националистические лозунги

Глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко заявил в своем Facebook, что достиг компромисса с УЕФА по форме национальной сборной для чемпионата Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям слава" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или закрасить эту надпись на всех игроках Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА!" — написал Павелко.

Он сообщил, что у ранее утвержденному оформлению униформы будет добавлен большой герб сборных с картой Украины, трезубцем и надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям слава" будет размещен на карте в центре границ Украины. Этот лозунг, по словам Павелко станет "оберегом" сборной.

Напомним, на футболках игроков сборной Украины изображена карта страны, в которую включен Крым, на внешней стороне футболки вышита надпись "Слава Украине!", а внутри – "Героям слава!". С этой формой, не стесняясь, фотографировался и президент страны Владимир Зеленский, в своем Instagram он опубликовал пост с формой, заявив, что она [форма] "умеет шокировать". На это официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила: "А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов". Также она прокомментировала и требование УЕФА: "Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину".

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Теги: уефа, сборная украины, националисты, владимир зеленский, мария захарова



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