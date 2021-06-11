Песков: "Путин едет на встречу с Байденом потому что между США и Россией плохие отношения"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что Путин едет в Женеву потому, что "между Россией и США плохие отношения", а не ради того, чтобы оказаться с Байденом в одной комнате, сообщает ТАСС.

Также он заверил, что Кремль готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, однако решение насчет ее проведения пока не принято ожидают подтверждения от американских коллег

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии назвал место проведения саммита президентов России и США. Стало известно, что главы государств встретятся на "легендарной вилле Ла Гранж", которая располагается на берегу Женевского озера и окружена одноименным парком.