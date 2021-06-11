Россотрудничество пренебрегает связями с Суданом

Суданская компания Job Center Co. Ltd уже третий месяц не может получить какого-либо ответа от Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. В рамках усилий по укреплению суданско-российских отношений она обратилась в ведомство и к его главе Евгению Примакову с просьбой о сотрудничестве. Но все письма остались без ответа.

В конце концов учреждение решило достучаться до ведомства через соцсети, опубликовав официальное письмо от 7 июня на имя Евгения Александровича Примакова. В нем суданская сторона описывает всю историю своей неудачной попытки связаться с российским агентством.

23 марта Job Center Co. Ltd направил Россотрудничеству предложение о сотрудничестве. План компании состоял в том, чтобы совместными усилиями открыть центр в восточноафриканской стране с тем, чтобы укрепить отношения двух государств в гуманитарной сфере.

После этого у суданцев начались недели ожидания ответа на запрос:

«В течение апреля-мая 2021 года представители нашей компании неоднократно связывались по телефону с Россотрудничеством и представительством Россотрудничества в Египте для того, чтобы уточнить статус нашего письма и ход его рассмотрения, но ответов по существу так и не получили».

Телефонные звонки российским чиновникам продолжались до 20 мая, когда Job Center Co. Ltd решил отправить в ведомство письмо по второму разу.

Следующее попытка последовала 2 июня. На этот раз обращение опубликовали в СМИ, видимо, чтобы до Россотрудничества информация дошла наверняка. На сей раз суданская сторона лично обратилась к руководителю ведомства с просьбой «рассмотреть предложение компании о сотрудничестве и дать на него ответ».

Пять дней спустя компания Job Center Co. Ltd в своем очередном официальном письме в российское агентство поставила ему в укор невыполнение своих обязанностей, как представителя РФ на территории иностранного государства.

«Ни на одно письмо Job Center Co. Ltd до сих пор не получено ответа из Россотрудничества!

Подобное развитие ситуации можно трактовать только так, что Евгению Александровичу Примакову комфортно в Москве, и ему нет дела до забот соотечественников и людей, считающих своей родиной Россию, которые волей судеб оказались в далекой Африканской стране».

Суданцы как и прежде сообщили о своих планах по развитию двусторонних отношений, в которых участие России является неотъемлемой частью. В очередной раз они попросили ведомство рассмотреть их предложение. Компания пояснила, что это не просто предложение от конкретной компании, а начало сотрудничества с большим количеством организаций восточноафриканской страны. В Хартуме заинтересованы в отношениях с Москвой. Там, в отличие от Россотрудничества, уверены, что наша страна может извлечь выгоду из суданского рынка. Для этого необходимо подписать соглашения и установить партнерские отношения с африканской страной и ее компаниями, что и предложил сделать исполняющий директор Job Center Co. Ltd Мухаммад Фейсал Мухаммад. Ответа на последнее послание с российской стороны пока не последовало.