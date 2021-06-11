Путин присвоил курганскому аэропорту имя академика Илизарова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Кургана имени академика Гавриила Илизарова. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: присвоить аэропорту Курган имя Г. А. Илизарова. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Ранее академик Илизаров одержал победу в голосовании жителей за присвоение имени аэропорту. Он набрал 4 424 голоса.

Напомним - академик Гавриил Илизаров прославился тем, что изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. Аппарат Илизарова широко применяется за рубежом.