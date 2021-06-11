12 Июня 2021
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Врио начальника ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян (2020) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Путин присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств: в их числе тюменцы

Президент Владимир Путин сегодня присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Специальные звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции получили два сотрудника МВД, 23 работника ОВД стали генерал-майорами полиции, внутренней службы и юстиции.

Двое росгвардейцев стали генерал-майорами полиции, четверо получили звания генерал-майора. Также один сотрудник военной прокуратуры получил воинское звание генерал-майора юстиции.

Специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы получили четверо сотрудников Государственной противопожарной службы, еще девяти сотрудникам были присвоены звания генерал-майора. В СК один сотрудник стал генерал-лейтенантом юстиции и четверо - генерал-майорами, в ФСИН двум сотрудникам присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора внутренней службы.

Среди силовиков, получивших высокие звания есть и жители Тюменской области. Так, прокурор области Владислав Московских получил звание генерал-майора.

Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян получил звание генерал-майора, несмотря на то, что из-за лесных пожаров, ему прочили отставку.

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Теги: генерал, звание, Московских, Хачатрян, Путин



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