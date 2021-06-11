Куйвашев направил главе Лесного телеграмму с соболезнованиями из-за ДТП с автобусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в закрытом уральском городе Лесной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Официальная телеграмма направлена главе Лесного Сергею Черепанову.

"Сегодня скорбит вся Свердловская область. Все мы тяжело переживаем случившееся и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Конечно, никакие слова не способны смягчить горечь произошедшего, но уверен, что искренняя поддержка и сострадание уральцев станут подспорьем для семей, потерявших близких", - говорится в телеграмме.

Напомним, рано утром в четверг служебный автобус вез на смену несколько десятков рабочих местного ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". В пути у машины отказали тормоза, водитель потерял управление и сбил людей, которые шли на работу.

Погибли шесть человек, еще несколько ехавших в автобусе получили травмы. Выживших отправили на лечение в Екатеринбург и Озерск. Накануне вечером один из них скончался. "Электрохимприбор", чьи сотрудники стали жертвами страшной аварии, окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере 1 млн рублей и поможет в организации похорон. Родственникам необходимо обратиться в ООО "Успенье" и оформить ритуальные услуги. При этом никаких дополнительных документов не требуется.

Сегодня в ЗАТО объявлен день траура. По уголовному делу о ДТП в Лесном, в котором погибли семь человек, уже задержаны трое подозреваемых.