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Александр Коркин в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

"Разрабатывали законопроект о рыбалке". Депутат Коркин выступил в суде

Депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин выступил в ходе прений на процессе в Серовском городском суде. Регионального парламентария обвиняют в непредумышленном убийстве друга Сергея Титова во время рыбалки.

«Мы поехали на рыбалку. Взяли лодки. По пути решили пообщаться с гражданами. Готовились разрабатывать законопроект о рыбалке, не больше. Мнение граждан спрашивали», - изрек Коркин, комментируя трагический инцидент.

Также он добавил, что время следствия следователь заставлял его написать явку с повинной.

После завершения прений стало известно, что приговор Коркину будет вынесен 21 июня.

Напомним, что Коркина обвиняют в непредумышленном убийстве. Загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Недавно Коркин покинул ряды ЛДПР.

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Теги: Александр Коркин, Сергей Титов, дело Коркина, стрельба, Игорь Торощин, приговор, Серов



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