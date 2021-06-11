11 Июня 2021
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Экономика В России
Коллаж, золото, доллар, цены (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ – о золотовалютных резервах: "Мы не намерены полностью отказываться от доллара"

Банк России не собирается кардинально менять структуру золотовалютных резервов в связи с планами Минфина по выводу доллара из структуры активов Фонда национального благосостояния (долю доллара заменят на евро, золото и другие валюты). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила на пресс-конференции, что регулятор не намерен в связи с изменением структуры ФНБ закупать золото на внутреннем рынке, а в ЗВР России и так уже имеется изрядная доля золота.

В целом, по словам Набиуллиной, ЦБ поддерживает политику по дедолларизации российской экономики, причем делает это уже достаточно давно.

"Мы уже проводим такую политику в течение многих лет. Наша денежно-кредитная политика, направленная на устойчивую низкую инфляцию, поддерживает дедолларизацию. Часто до этого люди уходили в иностранную валюту из-за страха обесценивания сбережений в рублях. Мы проводили политику дедолларизации активов банков. И изменения такие происходили и происходят. С 2016 года доля валютных депозитов существенно снизилась - с 49% до 35%. То же произошло и с валютными депозитами физлиц – снижение на 9%. Произошло снижение валютных кредитов корпорациям – снижение на 14%", - рассказала Габиуллина.

Она добавила, что основные изменения в части присутствия доллара в ЗВР уже произошли – в 2018 году. "Но мы не намерены полностью отказываться от доллара", - заключила глава ЦБ.

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Теги: золотовалютные резервы, доллар, золото



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