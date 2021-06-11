"Дефицит опаснее инфляции": Набиуллина вспомнила опыт последних лет СССР

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня вспомнила "опыт последних лет СССР", когда объясняла, почему "дефицит опаснее инфляции".

"Административное ограничение цен на товары – это временно возможная мера, но это регулирование во времени растягивает эффект. Нужно, чтобы предложение подстроилось к спросу. Расширение сфер административного регулирования может привести к очень негативным последствиям, например, дефициту", - сказала глава регулятора на пресс-конференции.

"Уже не все помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зарегистрированы, но по ним невозможно было спрос удовлетворить. А на черном рынке цены росли весьма высокими темпами. И дефицит гораздо опаснее инфляции. Если мы имеем инфляцию при грамотной денежно-кредитной политике, то инфляция будет возвращаться (в нормальные значения). Если возникнет дефицит продуктов, он никуда не уйдет, администратирование цен не приведет к интересу производителей в наращивании предложения", - пояснила свою позицию Набиуллина.