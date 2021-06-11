"Дефицит опаснее инфляции": Набиуллина вспомнила опыт последних лет СССР

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
пустые полки, магазин, дефицит (2020) | Фото: Накануне.RU

"Дефицит опаснее инфляции": Набиуллина вспомнила опыт последних лет СССР

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня вспомнила "опыт последних лет СССР", когда объясняла, почему "дефицит опаснее инфляции".

"Административное ограничение цен на товары – это временно возможная мера, но это регулирование во времени растягивает эффект. Нужно, чтобы предложение подстроилось к спросу. Расширение сфер административного регулирования может привести к очень негативным последствиям, например, дефициту", - сказала глава регулятора на пресс-конференции.  

"Уже не все помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зарегистрированы, но по ним невозможно было спрос удовлетворить. А на черном рынке цены росли весьма высокими темпами. И дефицит гораздо опаснее инфляции. Если мы имеем инфляцию при грамотной денежно-кредитной политике, то инфляция будет возвращаться (в нормальные значения). Если возникнет дефицит продуктов, он никуда не уйдет, администратирование цен не приведет к интересу производителей в наращивании предложения", - пояснила свою позицию Набиуллина.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: эльвира набиуллина, дефицит, инфляция, административные меры, рост цен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети