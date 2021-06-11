Российская экономика вернется на докризисный уровень уже в этом квартале - Набиуллина

Докризисный уровень экономики в России будет достигнут уже в этом квартале, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. По мнению ЦБ, Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут докризисных показателей. По этой причине уже в июле регулятор планирует пересмотреть апрельский прогноз по годовому росту ВВП в 3-4% в сторону увеличения. Правда, как отметила Набиуллина, важно, чтобы это был рост потенциала, а не инфляционный рост.