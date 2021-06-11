11 Июня 2021
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Экономика В России
(2003) | Фото

Льготная ипотека разогнала инфляцию на рынке стройматериалов – Центробанк

Стремительный рост цен на стройматериалы в мае обеспечила, в том числе, и льготная ипотека, точнее, ажиотажный спрос на жилье, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер, и охлаждение рынка после бума продажи жилья будет способствовать и снижению инфляции на рынке стройматериалов.

По поводу продления программы льготной ипотеки в урезанном формате Набиуллина на пресс-конференции отметила: "Мы очень долго обсуждали как трансформировать льготную ипотеку. И предложенное решение очень взвешенное. Оно приведет к тому, что эффект ажиотажного спроса снизится, мы выйдем из той программы, которая рассматривалась как антикризисная мера. Она была очень эффективная [эта мера], но ее надо вовремя было заканчивать. Сокращение лимита ипотеки приведет к снижению ажиотажа в крупных городах. Мы сначала предлагали закрыть ипотеку в определенных регионах, но внутри региона тоже может быть разная ситуация".

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Теги: льготная ипотека, стройматериалы, инфляция, рост цен



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