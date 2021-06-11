11 Июня 2021
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Происшествия В России
Оружие Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном посёлке Вешки (2021) | Фото: Александр Хинштейн

Эксперты не смогли разобраться, от чего умер мытищинский стрелок

Эксперты не смогли установить, от чего умер вешкинский стрелок Владимир Барданов, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у него нашли сразу два смертельных повреждения: пулевое ранение в голову и перелом шеи от рухнувшей из-за пожара и взрывов крыши. Какое именно ранение стало смертельным — установить уже невозможно.

Также Mash пишет, что в крови Барданова не нашли ни наркотиков, ни алкоголя.

Напомним, 30 марта полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Спецоперация длилась больше восьми часов. В ходе штурма коттедж загорелся. Тело Владимира Барданова обнаружили в сгоревшем доме после тушения пожара.

Ранее СМИ сообщили, что Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа в подмосковных Мытищах, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, разрыв боеприпаса гранатомета мог стать причиной пожара, из-за которого полностью выгорели третий этаж и крыша дома.

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Теги: мытищи, стрельба, владимир барданов



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