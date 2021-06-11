Ключевая ставка в июле будет снова повышена с высокой вероятностью - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на июльском заседании совета директоров регулятора ключевая ставка, скорее всего, будет повышена. Она, правда, не стала уточнять, на сколько. Но про сегодняшнее решение о повышении ставки сразу на 0,5% рассказала: "Сегодня звучали варианты повышения на 0,25 и 0,75, но среди основных вариантов мы обсуждали 0,5 и на 1. Почему не рассматривали вариант с 0,75? Нужно давать адаптироваться экономике к изменению ключевой ставки. И нам нужно время, чтобы оценить тот эффект, которое уже дало предыдущее повышение ставки".

Глава регулятора на пресс-конференции не исключила, что ЦБ перейдет к умеренно жесткой денежно-кредитной политике. "Вероятность перехода к ней повысилась, но говорить об этом переходе точно мы не можем. Сроки, масштабы, темпы повышения ключевой ставки будут зависеть от инфляционных ожиданий", - отметила Набиуллина и добавила, что, "конечно, исключать паузу (в повышении ставки) в июле тоже нельзя: "В жизни могут случаться непредвиденные обстоятельства".

"Мы видим необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Мы будем выбирать масштаб и темп повышения ставки в зависимости от оценки инфляционных ожиданий", - сказала Набиуллина о главном проинфляционном факторе.

По мнению председателя Центробанка, пик инфляции в этом году будет на текущем уровне (6,2%) или чуть-чуть выше. Снижаться же инфляция может начать осенью.

Также Набиуллина ответила на критику по поводу того, что ЦБ периодически изменяет прогнозы по инфляции, все время отодвигая момент возвращения ее к низкому уровню (сейчас, например, это возвращение откладывается на год): "Действительно, мы уточняем прогнозы – это рутинная процедура. Мы четыре раза в год уточняем прогноз, у нас все-таки рыночная экономика, а не плановая, это абсолютно нормально – уточнять прогноз. Если инфляция не будет возвращаться к прогнозному уровню? Ну, тогда ставка может еще больше повыситься".