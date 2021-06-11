Ключевая ставка в июле будет снова повышена с высокой вероятностью - Набиуллина

11 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Ключевая ставка в июле будет снова повышена с высокой вероятностью - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на июльском заседании совета директоров регулятора ключевая ставка, скорее всего, будет повышена. Она, правда, не стала уточнять, на сколько. Но про сегодняшнее решение о повышении ставки сразу на 0,5% рассказала: "Сегодня звучали варианты повышения на 0,25 и 0,75,  но среди основных вариантов мы обсуждали 0,5 и на 1. Почему не рассматривали вариант с 0,75? Нужно давать адаптироваться экономике к изменению ключевой ставки. И нам нужно время, чтобы оценить тот эффект, которое уже дало предыдущее повышение ставки".

Глава регулятора на пресс-конференции не исключила, что ЦБ перейдет к умеренно жесткой денежно-кредитной политике. "Вероятность перехода к ней повысилась, но говорить об этом переходе точно мы не можем. Сроки, масштабы, темпы повышения ключевой ставки будут зависеть от инфляционных ожиданий", - отметила Набиуллина и добавила, что, "конечно, исключать паузу (в повышении ставки) в июле тоже нельзя: "В жизни могут случаться непредвиденные обстоятельства".

"Мы видим необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Мы будем выбирать масштаб и темп повышения ставки в зависимости от оценки инфляционных ожиданий", - сказала Набиуллина о главном проинфляционном факторе.

По мнению председателя Центробанка, пик инфляции в этом году будет на текущем уровне (6,2%) или чуть-чуть выше. Снижаться же инфляция может начать осенью.

Также Набиуллина ответила на критику по поводу того, что ЦБ периодически изменяет прогнозы по инфляции, все время отодвигая момент возвращения ее к низкому уровню (сейчас, например, это возвращение откладывается на год): "Действительно, мы уточняем прогнозы – это рутинная процедура. Мы четыре раза в год уточняем прогноз, у нас все-таки рыночная экономика, а не плановая, это абсолютно нормально – уточнять прогноз. Если инфляция не будет возвращаться к прогнозному уровню? Ну, тогда ставка может еще больше повыситься".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ключевая ставка, инфляция, центробанк, эльвира набиуллина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети