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Экс-главу китайской диаспоры Прикамья осудили на 10 лет лишения свободы

Бывшего лидера китайской диаспоры Ван Сэня и предпринимателя Вячеслава Евстропова осудили за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы и в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает "Ъ".

В преступную группу также входили супруга Евстропова и Алексей Валеев. Незаконный доход обвиняемых составил около 8 млн руб. По версии следствия, в 2014–2016 годах, обвиняемые вывели в КНР около 202 млн руб., а также занимались обналичиванием денежных средств. "Заказы" на обналичивание принимались от "клиентов" из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Через счета фирм-посредников средства аккумулировались на счетах компании "Союзкомплект" Вячеслава Евстропова, которая имела лицензию на внешнекономическую деятельность. Подозреваемые изготавливали поддельные внешнеторговые контракты и паспорта сделок на поставку из Гонконга металлорежущего оборудования и средств индивидуальной защиты. Затем деньги переводились на зарубежные счета для оплаты сделок, но никаких поставок фактически не происходило.

Своей вины Ван Сэнь и Вячеслав Евстропов не признали. Ван Сэню назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. руб. Евстропов получил 9,5 лет колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. руб.

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Теги: китайская диаспора, вывод средств за рубеж, Ван Сэнь



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Ранее 19.03.2021 12:28 Мск Бывшего лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе за рубеж более 200 млн рублей


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