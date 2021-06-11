Запрет для иностранцев: в Госдуму внесен законопроект о суррогатном материнстве

В Госдуму внесен законопроект о регулировании суррогатного материнства. Он вносит ряд изменений в Семейный кодекс, законы об охране здоровья, актах гражданского состояния и о гражданстве РФ.

Напомним, в прошлом году выяснилось, что вывоз детей из России поставлен на поток. Иностранцы заказывают в "суррогатных агентствах" рождение детей в России, после рождения их оформляют в консульствах как иностранцев и увозят из страны. Отследить судьбу таких детей невозможно. При этом зачастую их покупают содомиты-педофилы или, по ряду признаков, для расчленения на органы. В пояснительной записке приводятся факты продажи детей извращенцам, которые надругались над младенцами. Обращается внимание на то, что во многих случаях дети даже не имеют никакого генетического родства с теми, кто их увозит. Они являются "биологическими родителями" только формально, по факту же детей покупают как товар.

Законопроект вводит запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.

Один из соавторов проекта вице-спикер Госдумы Петр Толстой написал, что это законопроект о запрете продажи детей иностранцам под видом суррогатного материнства .

Для россиян суррогатное материнство останется доступным, в том числе для одиноких женщин. Отметим, что это прямо нарушает Семейный кодекс (ст. 54). Государство, давая на это разрешение, априори лишает ребенка отца и права знать его (хотя в документе говорится о "гарантированности прав наших детей").

В то же время это шаг вперед в защите детей. По данным только одной авиакомпании, за год 7 тысяч иностранцев въехали в Россию одни, а выехали с младенцем до года, сообщал член Общественной палаты Павел Пожигайло.